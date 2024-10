Cronaca

SARONNO – Grande mobilitazione oggi, domenica 5 ottobre, un allarme fuga gas scoppiato nel centro di Saronno. Oggi era in programma l’evento dedicato alle associazioni cittadini chiamato Idee in corso e che porta in piazza stand e proposte di diverse realtà cittadine.

Intorno alle 16 alcuni presenti hanno iniziato a sentire un forte odore di gas all’altezza dell’intersezione con via Taverna. E’ stato contattato il numero unico per le emergenze che ha inviato sul posto una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Saronno.

I pompieri si sono messi subito all’opera nella zona delle bocce di lupo tra i portici e il corso Italia. Sul posto anche una pattuglia della polizia locale che ha provveduto a transennare la zona e i volontari dell’associazione nazionale carabinieri che hanno aiutato a tenere lontano i curiosi.

Per le foto si ringrazia Armando Iannone per le foto col drone Stefano Bergamini

guarda tutte le foto 6



Saronno, vigili del fuoco al lavoro in corso Italia per una fuga gas: foto

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti