SARONNO – Lunedì 7 ottobre prenderanno il via le manutenzioni di alcuni marciapiedi cittadini, interventi inseriti nel programma di sistemazioni stradali per l’anno 2024.

Il primo cantiere si aprirà in via Milano dove, per sistemare il tratto della fermata dell’autobus, serviranno due giorni, tempo permettendo. Dopodiché l’impresa si sposterà per lavorare sul marciapiede di via Carlo Porta, dove rimarrà sino a fine settimana prossima.