Azzeccare la mossa giusta nel mercato delle criptovalute può cambiarti la vita. Mentre si intensificano le voci sulla prossima bull run, gli investitori cercano le gemme su cui puntare. Un analista ha scelto XRP e Pepe Unchained quali token che potrebbero esplodere.

Il mercato delle criptovalute si riscalda con l’inizio di “Uptober”

Storicamente ottobre è un mese molto favorevole a Bitcoin e quindi alle altre criptovalute e perciò viene definito “Uptober”.

La maggior parte delle principali altcoin ha registrato un andamento laterale nell’ultima settimana, ma si sta sicuramente diffondendo un certo fermento.

In realtà molti investitori esperti ritengono che il vero boom potrebbe non arrivare prima delle elezioni in USA.

Poi c’è il presidente della Federal Reserve Jerome Powell che sta ulteriormente agitando il mercato, lasciando intendere che la FED potrebbe adottare una posizione più neutrale in futuro.

L’analista Austin Hilton punta su XRP

Austin Hilton, noto YouTuber specializzato in criptovalute, ha individuato XRP (XRP) come uno dei principali protagonisti per la prossima fase rialzista.

Nonostante le critiche, Hilton non nasconde il suo ottimismo sottolineando che XRP sta subendo colpi da anni, ma i numeri raccontano una storia diversa. Il token è cresciuto di oltre il 7% nell’ultima settimana, mentre gli altri si sono mossi a malapena. Lui crede che non sia un caso, ma un indizio di ciò che accadrà.

Tuttavia, l’entusiasmo di Hilton non riguarda solo il breve termine. Sta parlando a lungo termine, prevedendo che XRP potrebbe superare il suo precedente massimo storico di 3,84 $ e potenzialmente raggiungere una quotazione compresa tra 5 e 10 $.

Hilton ritiene che l’halving di Bitcoin avvenuto all’inizio di quest’anno porterà il valore di BTC a 150.000 dollari entro l’inizio del 2025. E se Bitcoin decolla, è convinto che lo farà anche XRP.

Anche Pepe Unchained cattura l’attenzione di Hilton

XRP non è l’unico token nel mirino di Hilton, il quale ha anche puntato gli occhi su una nuova criptovaluta che sta diventando virale: Pepe Unchained (PEPU).

Pepe Unchained ha come obiettivo la fornitura di una soluzione Layer-2 per Ethereum, pensata appositamente per i token meme. In altre parole, si tratta di transazioni più veloci e meno costose per quei token.

Il team sta addirittura lavorando a un DEX a tema meme, che potrebbe diventare il luogo di riferimento per lo scambio di tutte queste monete.

Hilton è entusiasta del potenziale di Pepe Unchained. In un video pubblicato la scorsa settimana, ha parlato di come la blockchain Layer-2 pianificata potrebbe rivelarsi rivoluzionaria.

Hilton ha parlato anche del successo della prevendita di Pepe Unchained e di come finora siano stati raccolti oltre 16,7 milioni di dollari. Un altro aspetto che lo ha colpito sono le ricompense dello staking.

Al momento, queste ricompense sono fissate al 128% annuo e possono essere ottenute anche prima del lancio ufficiale di Pepe Unchained. In definitiva, Hilton ha fiducia nel potenziale del progetto e afferma addirittura di aver effettuato un investimento personale nella prevendita.