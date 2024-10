Calcio

Il Desenzano supera la Varesina 1-0 grazie al gol di Battistini al 18′ del primo tempo. Castellanzese batte la Casatese 1-0 con rete di Chessa al 34′ della ripresa. Vittoria netta della Nuova Sondrio 3-1 sul Ciliverghe, con gol di Escudero, Infantino e Lormanis. Pro Palazzolo si impone 1-0 contro il Club Milano grazie a Barwuah. Crema trionfa 3-2 sull’Arconatese con una tripletta di Akammadu, che mette in ginocchio i gialloblù ancora fermi a 0 punti. Folgore Caratese batte il ChievoVerona 1-0 con goal di Rosa. Pareggio 2-2 tra Ospitaletto e Sangiuliano City. Breno vince 3-2 sulla Pro Sesto, mentre Sant’Angelo supera il Fanfulla 2-0 così come il Vigasio sul Magenta. Di seguito risultati, marcatori e classifica.

Serie D – Girone B – Risultati, marcatori e classifica

1-0 Reti: 18′ pt Battistini1-0 Reti: 34′ st Chessa1-3 Reti: 16′ pt Escudero (N), 42′ pt Infantino (N), 26′ st Lormanis (N), 45′ st Gerevini (C)0-1 Reti: 9′ pt Barwuah3-2 Reti: 18′ pt Akammadu (C), 19′ pt Ravasi (A), 6′ pt Akammadu (C), 41′ st Akammadu (C), 45′ st Luoni (A)1-0 Reti: 8′ pt Rosa2-2 Reti: 5′ pt Vassallo (S), 10′ pt Cogliati (S), 9′ st Panatti (O), 28′ st Peli (O)2-3 Reti: 8′ pt De Respinis (P), 30′ pt Minessi (B), 25′ st Contessi (B), 29′ st Rusconi (B), Borgo (P)2-0 Reti: 8′ pt Pollio, 14′ pt Pollio2-0 Reti: 12′ st Mboup, 47′ st Bounafaa Classifica: Desenzano 17, Ospitaletto 16, Varesina 16, Sant’Angelo 16, Pro Sesto 13, Pro Palazzolo 13, Breno 11, Folgore Caratese 10, Castellanzese 10, Casatese 9, Ciliverghe 9, Vigasio 9, Crema 9, Nuova Sondrio 7, Club Milano 7, Magenta 7, Sangiuliano City 6, ChievoVerona 5, Fanfulla 5, Arconatese 0.