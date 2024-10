Softball

BOLLATE – Sembrava una serie ormai finita, invece Wilmer Pino e la sua squadra riescono sabato a rialzarsi e vincere gara-3 e gara-4 dell’Italian Softball Series in trasferta, annullando i primi due match point dell’MKF Bollate. Lo Scudetto di A1 Softball 2024 si assegnerà a gara 5 domenica 6 ottobre alle 11, nove anni dopo l’ultima bella in una serie finale

Gara 3 si rivela essere un duello tra i due attacchi, con Laura Bigatton e Christina Toniolo in difficoltà. A metterlo immediatamente in chiaro è Anita Bartoli che, dopo un fuoricampo decisivo in gara 5 di Semifinale, si conferma battitore da momenti importanti battendo l’home run da tre punti che porta avanti l’Inox Team nel primo inning.

La reazione bollatese giunge immediata, con il fuoricampo di Gabriela Slaba da due punti che accorcia le distanze, ma lo strappo decisivo arriva nella seconda frazione: dopo aver riempito le basi, Bigatton si trova nella situazione di dover affrontare Milagros Lozada e il catcher venezuelano di Saronno risponde con un singolo che porta a casa due punti, solo un antipasto della successiva valida di Armirotto, sempre con basi cariche, su cui la difesa di Bollate non è precisa e consente a tutte le giocatrici nerazzurre, compresa la stessa Armirotto dopo revisione al video challenge, di andare a punto e allungare sull’8-2.

Bollate prova a rientrare in partita, accorciando con il solo-homer di Koutsoyanopulos e inserendo Greta Cecchetti in pedana per tenere a zero l’attacco saronnese nella prima ripresa di lavoro. Wilmer Pino risponde prontamente alla mossa del connazionale Arocha inserendo, dopo un doppio di Elisa Cecchetti, Chiara Rusconi in pedana al posto di Toniolo. Con due out e due strike, Silvia Torre (doppio) e Lucia Polini (singolo) confezionano le valide che portano il punteggio sull’8-5 e riscaldano il pubblico di casa, prima che Rusconi riesca a uscire dalla ripresa.

Il break di Bollate viene stroncato sul nascere: nel quarto inning, con le basi piene, una palla mancata e una battuta di Brugnoli (singolo) spingono a casa ulteriori tre punti per Saronno, aprendo una fase di gara in cui le due pedane riescono a tenere a zero gli attacchi avversari sino all’ultimo out, una rimbalzante di Slaba su cui Saronno realizza l’ultimo out per l’11-5 finale che forza gara 4.

La quarta partita dell’Italian Softball Series si apre nel segno degli episodi: Alice Nicolini, partente di Bollate, subisce tre valide nella prima ripresa ma, anche grazie a un buon tiro di Koutsoyanopulos che elimina Blesa a casa, non segna punti; dall’altra parte invece Kandra Lamb comincia concedendo quattro ball a Mikiko Eguchi e la giapponese, spinta avanti dalle compagne, sblocca il punteggio su palla mancata. Nel terzo inning, collezionando un paio di singoli e una base su ball, Saronno trova il pareggio con la valida in campo interno di Modrego Lopez.

Le occasioni più pericolose le crea l’Inox Team, come il doppio con cui apre il quarto inning Armirotto da cui nascerà una giocata che modificherà l’inerzia della gara: colta in trappola tra terza e casa base, Armirotto viene eliminata ma, dopo il challenge, viene lasciata in terza base per ostruzione di Longhi. L’atmosfera si surriscalda e, con gli strikeout su Cianfriglia e Carletti, Nicolini riesce a uscirne senza subire punti dando la carica alla propria squadra. L’attacco bollatese soffre però Lamb e – a eccezione di Eguchi (2 BB) e di Manera su un errore di tiro della stessa lanciatrice – nessuna giocatrice riesce ad arrivare in base nei primi cinque inning.

Nella sesta frazione arriva la giocata decisiva: dopo due rapidi out, Nicolini si trova ad affrontare Sara Brugnoli che nell’at-bat più importante sino a questo momento batte una lunga volata al centro che supera le recinzioni per trasformarsi nel fuoricampo del 2-1 Saronno. Bollate, con la parte alta del proprio lineup in battuta, prova a costruire una giocata simile a quella del primo inning con la base ball (terza della partita, sesta di giornata) conquistata da Eguchi, ma, con la giapponese sul sacchetto di terza, Lamb mette a segno il nono strikeout di giornata lasciando al piatto Slaba.

Nel settimo attacco l’MKF rompe la no-hitter di Lamb con una valida interna di Torre, ma non è abbastanza: la volata di Koutsoyanopulos finisce preda della difesa di Saronno che può festeggiare la vittoria per 2-1.

PROGRAMMA DELL’ITALIAN SOFTBALL SERIES

GARA 1: Inox Team Saronno – MKF Bollate 1-4

GARA 2: Inox Team Saronno – MKF Bollate 3-5

GARA 3: MKF Bollate – Inox Team Saronno 5-11

GARA 4: MKF Bollate – Inox Team Saronno 1-2

GARA 5: MKF Bollate – Inox Team Saronno (domenica 6 ottobre, ore 11.00)

(foto: la festa di Saronno dopo il fuoricampo di Sara Brugnoli (credit: EzR/Fibs)

06102024