Softball

BOLLATE – Dopo la clamorosa rimonta di sabato, dallo 0-2 al 2-2 nella serie, all’Inox Team Saronno non riesce l’impresa: domenica mattina la “bella” per lo scudetto 2024 va, meritatamente, al Mkf Bollate: 2-0.

Per le bollatesi l’occasione di festeggiare in casa, sul diamante di Ospiate, il suo quattordicesimo titolo italiano.

In gara 5 dominano le lanciatrici, l’ex saronnese Alice Nicolini per Mkf Bollate e Kandra Lamb per il Saronno. Al primo inning Gabriela Slaba con un triplo fa incassare il primo punto al Mkf con Laura Bigatton che raggiunge casa base. La terza ripresa si apre con il doppio di Alessandra Rotondo, m poi un paio di eliminazioni ad opera dell’ex saronnese Giulia Longhi in terza base evitano guai al Bollate.alla quarta ripresa doppio di Sara Brugnoli, al quinto inning su smorzata Bigatton, errore difensivo consente ad Mikiko Eguchi di siglare il 2-0 per Mkf e poi il risultato non cambia più.

(foto: Mkf Bollate festeggia il 14’ scudetto)

06102024