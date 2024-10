Cronaca

VENEGONO SUPERIORE – Sono arrivati alla sua abitazione, hanno suonato il campanello e hanno iniziato ad insistere perchè sottoscrivesse un nuovo contratto. Una situazione che ha allarmato il padrone di casa, un pensionato venegonese, che temendo un raggiro e preoccupato per la propria incolumità ha chiesto aiuto.

E’ la piccola ma difficile emergenza per la vittima che si è registrata l’altro giorno a Venegono Superiore. Il risultato? L’arrivo della polizia locale che ha rassicurato l’uomo, anche per la scelta di dare l’allarme. Gli agenti hanno fermato i venditori che cercavano ancora di far firmare un nuovo abbonamento e li hanno generalizzati. Per lo terminate le pratiche burocratiche l’invito di lasciare subito l’abitazione dell’uomo.

