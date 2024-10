Città

di EZIO MOTTERLE

Sono ancora poche, un decimo circa del parco circolante: ma il loro numero aumenta costantemente, tanto da assicurare alla provincia di Varese l’undicesimo posto a livello nazionale per presenza di veicoli ibridi o elettrici. L e auto green insomma sono sempre di più: in un anno da 2.998 a 4.260, pur tra le molte incertezze sul futuro si fanno i conti sulla convenienza. Oggi risultano oltre 606mila le autovetture che circolano in provincia di Varese, più di due ogni tre abitanti, con una crescita dell’1,06% nell’ultimo anno. Ad eccezione del 2021, quando con la pandemia c’era stata una contrazione (-0,31%), la tendenza è di costante incremento del numero di veicoli, che dieci anni fa si fermava a 566mila. La circolazione di auto ogni 100 abitanti in provincia di Varese è passata dunque da 64 a 69 nell’arco di un decennio, il territorio resta al top del tasso italiano di motorizzazione. Il parco veicolare è composto per il 64% da auto fra 1.200 e 2.000 di cilindrata, seguono le piccole fino a 1.200 (30%) mentre quelle di grossa cilindrata si attestano al 6%. Il 62% delle autovetture sono euro 5 o euro 6, mentre nel 37% dei casi si tratta di auto classificate fino a euro 4. Quanto alla tipologia di alimentazione, le auto a benzina restano la grande maggioranza (60,5%) seguite da quelle a gasolio (27%). Elevatissima insomma l’incidenza dei carburanti tradizionali, con le auto elettriche che sono soltanto lo 0,7% pur essendo aumentate nell’ultimo anno di oltre un terzo. Contando anche le auto ibride, si arriva a una quota green pari all’8,3% dei veicoli, dato che colloca Varese appunto in undicesima posizione tra le province italiane, terza tra quelle lombarde dopo Milano (9,7%) e Como (8,4%). Numero evidenziato anche ormai da colonnine di ricarica e parcheggi riservati, un cambio di scenario che sarà proporzionale alla diffusione (se mai ci sarà) dei nuovi sistemi di alimentazione. E alla crescita del loro gradimento. Che resta ancora, va sottolineato, fortemente minoritario.

