CARONNO PERTUSELLA – Una prima risposta concreta alla richiesta delle famiglie caronnesi di un servizio di trasporti più efficiente e fruibile per i ragazzi che frequentano le scuole superiori a Saronno.

Da oggi, come informa l’avviso di Fnmautoservizi, la corsa 1510 dell’autolinea V199 viene allungata fino agli istituti scolastici di via Varese per fornire un miglior servizio agli studenti.

La notizia è stata condivisa nelle ultime ore nei social con un ringraziamento al sindaco Marco Giudici che ha da subito garantito il proprio impegno e sostegno alle segnalazioni delle famiglie che anche con una raccolta firme online hanno raccontato come nel primo mese di scuola gli studenti faticassero a trovare posto sui pullman finendo spesso per arrivare a scuola in ritardo.

“Dopo l’appello per un miglior servizio di trasporti per gli studenti di Caronno delle scuole superiori, il sindaco Marco Giudici ha ottenuto che dal 7 ottobre l’autobus v199 di Fnm autoservizi prosegua fino agli istituti in zona santuario, così che il flusso e l’affollamento dei ragazzi possa distribuirsi anche su questa altra linea. Ringrazio personalmente e vivamente per la premura e l’attenzione dedicata, che ritengo non scontata” la nota di una caronnese con cui è stata condivisa la notizia.

