CASTIGLIONE OLONA – E’ iniziato in questi giorni al museo Branda Castiglioni il restauro dei due mappamondi del XVII secolo presenti nella sala detta “del paesaggio”, posizionati proprio sotto al celebre affresco di Masolino da Panicale e Lorenzo di Pietro detto “il vecchietta”.

L’intervento si è reso necessario a fini conservativi per pulire e consolidare le due mappe di carta, una terreste e una celeste, che avvolgono i rispettivi globi in noce.

Per non creare ai manufatti nessuno squilibrio ambientale e per per permetterne la continua fruizione da parte dei visitatori del museo è stato deciso di non spostare le opere, allestendo così una piccola area “cantiere” che proseguirà per alcune settimane.

