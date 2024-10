iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Sabato 5 ottobre, al centro congressi Castello di Monteruzzo si è tenuto il convegno “Psicomotricità e gentilezza: un connubio possibile”.

L’ iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune di Castiglione Olona, segna l’apertura dell’anno accademico per coloro che inizieranno la scuola di psicomotricità. Numerosi i partecipanti, non solo chi inizierà il corso per diventare psicomotricista, ma anche professionisti già formati interessati alla materia e che già lavorano per il benessere dei bambini, delle persone con disabilità e degli anziani.

“Un ringraziamento a tutti i partecipanti – si legge nel post del comune sulla pagina Facebook istituzionale – a chi è intervenuto e, in particolare, a Celeste Pellegrini e Irene Focaia, insieme a capo dell’associazione Tutela ammalati Psichici, attiva a Castiglione Olona da oltre 30 anni.”

