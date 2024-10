news

Le Cinque Terre, con i loro borghi pittoreschi sospesi tra mare e montagna, sono una delle mete più affascinanti d’Italia. Spesso considerate più accessibili a piedi o in treno, pochi sanno che è possibile esplorare questo angolo di paradiso anche in macchina, con itinerari che regalano panorami mozzafiato e permettono di scoprire luoghi nascosti.

Scopriamo qui insieme i migliori itinerari per esplorare le Cinque Terre in macchina, un viaggio che vi lascerà senza fiato.

Da La Spezia a Riomaggiore: l’ingresso alle Cinque Terre

Il vostro viaggio in macchina verso le Cinque Terre inizia inevitabilmente da La Spezia, la porta d’ingresso a questo incantevole tratto di costa ligure. Da qui, seguendo la Strada Provinciale SP370, si giunge rapidamente a Riomaggiore, il primo dei cinque borghi che incontrerete. Questa strada offre un primo assaggio dei panorami straordinari che vi accompagneranno durante tutto l’itinerario: da un lato il mare, dall’altro le colline terrazzate coltivate a vigneto.

Riomaggiore è un borgo incantevole, con le sue case color pastello che sembrano aggrapparsi alla scogliera. Sebbene parcheggiare possa risultare una sfida, una volta lasciata l’auto, vi consigliamo di perdervi tra i vicoli e di esplorare il porticciolo, punto di partenza per escursioni in barca che offrono una prospettiva unica sul borgo. Se avete optato per un noleggio a lungo termine, potrete godervi questo viaggio senza fretta, programmando le soste a vostro piacimento.

Lasciando Riomaggiore, continuate sulla SP370 verso Manarola, uno dei borghi più famosi delle Cinque Terre. Anche qui, la bellezza del paesaggio e la serenità del luogo sono qualcosa di ineguagliabile. Manarola è famosa per la sua “Via dell’Amore”, un sentiero panoramico che la collega a Riomaggiore, ma anche il percorso in macchina offre viste spettacolari sul mare e sulla costa frastagliata.

Corniglia e Vernazza: il cuore selvaggio delle Cinque Terre

Proseguendo lungo la SP370, il vostro viaggio vi porterà a Corniglia e Vernazza, due dei borghi più affascinanti e autentici delle Cinque Terre. Corniglia, a differenza degli altri borghi, si trova arroccata su un promontorio, e la strada che vi conduce regala viste vertiginose sul mare. Anche se l’accesso al borgo non è facilissimo in macchina, la strada che lo collega a Vernazza è una delle più spettacolari dell’intero percorso.

Corniglia, l’unico borgo che non ha accesso diretto al mare, si erge su un promontorio circondato da vigneti. Il panorama che si gode dalle terrazze affacciate sul mare è tra i più suggestivi dell’intera regione. La strada per arrivarci è una sfida per ogni automobilista, ma ogni curva regala scorci indimenticabili, con il blu del mare che contrasta con il verde delle colline.

Vernazza è un altro gioiello delle Cinque Terre, con il suo porticciolo naturale e la chiesa di Santa Margherita di Antiochia che domina la piazza principale. Arrivando in macchina, avrete l’opportunità di scoprire punti panoramici nascosti che solo chi viaggia su quattro ruote può raggiungere. Il borgo è famoso per i suoi vicoli stretti e le case dai colori vivaci che si affacciano direttamente sul mare. La passeggiata fino alla torre di avvistamento offre una vista a 360 gradi sul borgo e sul mare, un’esperienza che non dimenticherete facilmente.

Monterosso al Mare: la conclusione perfetta

L’ultimo borgo delle Cinque Terre, Monterosso al Mare, è il più grande e, per molti, il più accessibile in macchina. La strada che porta a Monterosso, pur essendo tortuosa, offre alcune delle viste più spettacolari su tutta la costa. Monterosso è anche il borgo che offre la maggiore varietà di spiagge, ideali per una pausa rinfrescante dopo il lungo viaggio.

Monterosso è diviso in due parti: la città vecchia, con le sue strette stradine e le case colorate, e la parte nuova, con un lungomare più ampio e moderno. Arrivando in macchina, potrete esplorare entrambe le zone con comodità. La parte nuova di Monterosso offre numerosi parcheggi, rendendola una tappa ideale per chi viaggia su quattro ruote. Il lungomare, con i suoi ristoranti e caffè, è il luogo perfetto per una sosta rilassante, mentre la città vecchia, con la sua atmosfera più autentica, invita a essere esplorata a piedi.

Monterosso è anche un ottimo punto di partenza per esplorare la costa circostante. Da qui, potrete facilmente raggiungere Levanto o spingervi ancora più a nord, lungo la riviera ligure. La spiaggia di Fegina, con la sua sabbia dorata e l’acqua cristallina, è l’ideale per chi desidera concedersi un po’ di relax dopo giorni di esplorazione. Non perdete l’opportunità di visitare il Convento dei Cappuccini, situato su una collina che domina il borgo, da cui si gode una vista panoramica mozzafiato.

Un viaggio indimenticabile su quattro ruote

Esplorare le Cinque Terre in macchina è un’esperienza che richiede un certo spirito d’avventura, ma che ripaga con viste e momenti che resteranno impressi nella memoria. Ogni borgo ha la sua unicità e, viaggiando su quattro ruote, avrete l’opportunità di scoprirli tutti con il vostro ritmo, fermandovi quando e dove volete.

Se desiderate esplorare queste meraviglie senza limiti di tempo, potrete godervi appieno l’avventura, magari prendendo in considerazione una soluzione di viaggio flessibile.

Preparatevi a un viaggio indimenticabile, dove la bellezza del paesaggio si unisce al piacere della scoperta su strada. Le Cinque Terre, viste dall’interno di un’automobile, vi offriranno un’esperienza diversa, ma non meno affascinante. Ogni curva, ogni salita e ogni sosta saranno un’opportunità per apprezzare la magia di questo angolo di Liguria, in un viaggio che porterete sempre con voi.