Cronaca

GALLARATE – VARESE – Produceva contenuti per adulti su una nota piattaforma e malgrado gli incassi di quest’attività era completamente sconosciuta al Fisco. Nell’ambito di una serie di controlli contro l’evasione fiscale i finanzieri del comando provinciale di Varese hanno analizzato la platea dei digital content creator residenti nel territorio provinciale, individuando una creatrice che evadeva le imposte.

L’indagine della compagnia di Gallarate ha avuto inizio con il censimento di influencer e soggetti operanti sul web che sulla base della capacità contributiva condivisa sui propri canali social, risultavano non coerenti rispetto alle dichiarazioni fiscali presentate.

Proprio da quest’analisi si è scoperto il caso di una sex worker dell’online che, comparsa in diversi programmi televisivi e radiofonici, nonostante la grande disponibilità economica dimostrata e le interviste circa i propri compensi milionari, dichiarava al fisco poche decine di migliaia di euro. Ricchi ricavi confermati dalla piattaforma digitale che ha fornito i dati relativi ai compensi elargiti per circa 1 milione e mezzo negli anni 2021 e 2022.

Inoltre, nei primi mesi del 2022 la content creator aveva deciso di spostare la propria residenza anagrafica in Svizzera al fine di poter godere di un arbitraggio fiscale maggiormente favorevole. E’ scattata un’attività di verifica fiscale da cui sono risultati mancanti gli elementi fondanti di un’effettiva residenza fiscale oltre confine. In particolare, gli affetti, un conto corrente e il dominio web della content creator risultano tutti localizzati in Italia. Senza contare che l’influencer aveva partecipato a numerose manifestazioni ed eventi aventi sede nel territorio nazionale.

Dunque, all’esito delle attività di controllo, la content creator è stata denunciata alla procura di Busto Arsizio, per il reato di dichiarazione infedele in relazione all’annualità 2022 e sono stati contestati oltre 1 milione e mezzo di euro di ricavi e 360.000 euro di tassa etica.

