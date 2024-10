news

Nel 2024 il mercato delle meme coin ha visto finora un incremento di oltre il 1300% nel primo trimestre (dati Coingecko). La capitalizzazione di mercato di meme coin ad oggi è superiore a 50 miliardi di dollari. L’idea chiave delle meme coin è quella di aumentare il valore della risorsa attraverso attività della comunità aiutate da divertenti interpretazioni del meme virale che costituiscono il marchio del progetto.

Lanciato il 10 agosto, Crypto all Stars sta raccogliendo l’entusiasmo di addetti ai lavori e cripto influencer, come Samu Bit, soprattutto perché introduce un token di utilità $STARS attorno al quale si sviluppa l’idea innovativa di convogliare sotto “un’unica bandiera” tutte le principali meme coin. Questo token permette agli utenti di mettere in staking popolari mem ecoin come Dogecoin, Shiba Inu, Pepe, Floki e Bonk, offrendo ricompense passive agli investitori. Nel frenetico scenario crypto, il crescente successo di Crypto All-Stars dimostra il suo potenziale di diventare un progetto significativo. Secondo gli esperti il token $STARS potrebbe avere uno sviluppo di 10x, grazie alla crescente attenzione mediatica e al supporto di una comunità entusiasta. Il progetto sta guadagnando visibilità proprio grazie alla sua forte utilità, che unisce tutte le principali meme coin sotto un unico protocollo di staking.

MemeVault: l’innovazione nello staking delle memecoin

Ciò che rende Crypto All-Stars davvero unico è la piattaforma MemeVault, un protocollo di staking innovativo che consente ai possessori di meme coin di generare guadagni passivi. Questo sistema unificato rappresenta una svolta nel mercato delle memecoin. Mai nessun progetto, mai nessun exchange ci aveva provato a riunire tutte le meme coin. L’ecosistema MemeVault rappresenta un’innovazione rivoluzionaria pronta a trasformare l’interazione con le monete meme sulla blockchain.

Attraverso il token $STARS, gli utenti possono accedere a MemeVault e ottenere ricompense migliori in base alla quantità di token che possiedono. L’APY attuale per lo staking è del 779%. Come per tutte le prevendite, l’APY è tanto maggiore quanto prima si partecipa all’investimento. La tokenomica del progetto è sviluppata proprio per incentivare gli investitori con le ricompense di staking, tanto che il 25% della fornitura totale di token è destinata allo staking e allo sviluppo del protocollo MemeVault, proiettandolo verso guadagni sempre maggiori. Semplicemente detenendo token $STARS, i meme coin vaulter sono massicciamente ricompensati. Questo ecosistema si basa sulle funzionalità multi-token avanzate e testate in bottiglia dello standard ERC-119S, che consente la gestione senza soluzione di continuità di più token all’interno di un unico contratto.

Aver raggiunto i 2 milioni in prevendita è un primo traguardo significativo per tutto l’ecosistema, supportato da un clima positivo nel mercato delle cripto, che paventa un prossimo bull market in questo ultimo trimestre del 2024, storicamente sempre favorevole per le criptovalute. La combinazione di un sistema di staking all’avanguardia e un contesto di mercato favorevole rende Crypto All-Stars un progetto estremamente promettente. Con un presale di successo e una roadmap solida, Crypto All-Stars si prepara a conquistare un posto di rilievo nel settore delle criptovalute.

Sicuro e trasparente

La sicurezza e la trasparenza sono elementi chiave nell’ecosistema di MemeVault. La piattaforma è sottoposta a rigorosi controlli ed è stata progettata con grande cura per assicurare i massimi livelli di protezione e affidabilità. Grazie all’adozione dello standard multi-token ERC-119S, MemeVault è in grado di gestire un numero illimitato di token, offrendo così una flessibilità e una scalabilità eccezionali. Ogni transazione e operazione all’interno di MemeVault è trasparente, offrendo agli utenti piena visibilità sui processi della piattaforma e la certezza che le loro risorse sono sicure.

La tokenomica

Come già accennato della fornitura totale di token, il 25% è dedicato alle ricompense di staking, mentre un’altra parte significativa dell’offerta totale è assegnata per la prevendita, incoraggiando l’adozione precoce e gli investimenti, circa il 20%.

Una parte dell’offerta è dedicata agli effort di marketing globale per garantire una diffusa consapevolezza e partecipazione. Inoltre il seguito è l’interazione sui social network come X e Telegram da parte della comunità è molto attivo. Il 10% dei token sono assegnati per i pool di liquidità di scambio centralizzati e decentralizzati per facilitare il trading e la liquidità.

Il restante 25% è riservato per alimentare l’ecosistema MemeVault e supportarne lo sviluppo e l’espansione in corso.

