news

Gli appassionati delle meme coin hanno un nuovo progetto in cui investire, si chiama Flockerz e ha già raccolto 400.000 dollari in finanziamenti, segno di un forte interesse da parte della community. Questo è giustificato dall’innovativo approccio che il team di sviluppo ha deciso di intraprendere, a partire dal nome stesso del progetto.

Il termine richiama quello dello stormo d’uccelli, dall’inglese flock, che è anche il nome del token stesso. Gli investitori, quindi, fanno parte proprio di questo stormo e come un gruppo prendono decisioni per stabilire il futuro della criptovaluta. L’approccio è di tipo “Vote-to-Earn”, ovvero votando per la governance si possono ottenere token aggiuntivi, premiando in tal modo la partecipazione. La differenziazione tra meme coin inizia a essere sempre più distinta e quindi progetti di questo tipo si rivelano entusiasmanti e con un potenziale di crescita notevole.

Come acquistare FLOCK

Vi state chiedendo come entrare a far parte dello stormo e partecipare così alla prevendita di questo token dall’alto potenziale? Nessun problema, abbiamo creato una guida in quattro semplici passaggi che vi permetterà di portare a termine l’operazione nel minor tempo possibile. Iniziamo quindi subito con ottenere un wallet, qualora non l’abbiate già.

Primo passaggio: ottenere un wallet compatibile

Se disponete già di un wallet compatibile con la prevendita, potete passare direttamente al secondo passaggio. Quelli supportati da Flockerz sono Wallet Connect, Best Wallet, Metamask e Coinbase Wallet. Se non ne avete ancora uno e si tratta della prima presale a cui partecipate, allora vi consigliamo di scegliere Best Wallet.

Il motivo è semplice, non solo è intuitivo da usare e da installare, ma permette anche di acquistare criptovalute che si riveleranno fondamentali per ottenere i vostri FLOCK. Tenendo conto di ciò, recatevi sul sito ufficiale di Best Wallet, scaricate il software e procedete con l’installazione e la creazione guidata del wallet sul vostro smartphone Android o iOS. Allo stato attuale non dispone ancora di una versione desktop che arriverà nei prossimi mesi, se preferite quindi un wallet compatibile anche con computer, dovrete optare per Metamask, che dispone di un’estensione per browser.

Secondo passaggio: acquistare criptovalute compatibili

Dopo aver configurato il wallet, dovete acquistare le criptovalute necessarie per ottenere i token FLOCK. Il sito accetta ETH, USDT e BNB oltre a carte di credito. Se volete anche piazzare i token in staking, dovrete scegliere la chain Ethereum e quindi, per forza di cose, optare per ETH e USDT. Potete effettuare l’operazione direttamente tramite Best Wallet e Metamask, senza l’utilizzo di un exchange esterno. Molto comodo ed efficiente, anche perché l’acquisto può essere finalizzato con carta di credito o di debito. Scegliete l’importo ed effettuate il pagamento: ora avete le criptovalute necessarie da scambiare per i vostri FLOCK.

Terzo passaggio: collegare il wallet

Accedendo al sito di Flockerz, troverete subito i pulsanti “Collega Wallet” oppure “Compra ora!”. In entrambi i casi vi apparirà una schermata dalla quale scegliere il vostro wallet. Seguite le istruzioni che appariranno a schermo per portare a termine il collegamento. In dettaglio, vi verrà mostrato un codice QR con il quale collegare il wallet alla presale.

Quarto passaggio: comprare FLOCK

Tutto è pronto per acquistare token FLOCK. Avete un wallet, avete le criptovalute e il tutto è collegato al sito della prevendita. Sempre dalla pagina principale del sito, cliccate sul tipo di criptovaluta che volete utilizzare come strumento di scambio. Che si tratti di ETH, USDT o BNB. Inserite il quantitativo di FLOCK che volete ottenere e inviate l’ordine d’acquisto.

Non è ancora finita qui, perché i wallet necessitano di autorizzazione a procedere. Aprite l’app, quindi, e confermate la transazione. Solo così i token verranno sbloccati e potrete ottenere subito i vostri FLOCK, pronti per essere piazzati in staking qualora lo desideriate.

Infine, non dimenticate anche di seguire i canali ufficiali del progetto. La pagina social X e il canale Telegram sono ottimi punti di partenza per restare sempre aggiornati su tutte le novità di Flockerz, partecipando alla pubblicazione di meme a tema e preparandosi al lancio del token sugli exchange che potrebbe vedere moltiplicare il valore del vostro investimento.

Vai alla presale di Flockerz