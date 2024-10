Città

SARONNO – In occasione della Giornata mondiale della Menopausa, che si celebra il 18 ottobre, ASST Valle Olona partecipa attivamente alla seconda edizione dell’(H) Open Day sulla Menopausa organizzata da Fondazione Onda ETS.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di sensibilizzare le donne sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e sulle strategie comportamentali, diagnostiche e terapeutiche che consentono non solo di migliorare i disturbi che connotano le problematiche a breve termine, ma anche di prevenire e/o ridurre le complicanze a medio-lungo termine, come le malattie cardiovascolari, l’osteoporosi e le demenze.

La menopausa è vissuta dalle donne come portatrice di grandi cambiamenti: di fatto la sintomatologia ad essa associata colpisce la maggior parte delle donne, con i disturbi del sonno (76%), le vampate di calore o sudorazione eccessiva (73%) e la stanchezza (73%) che rappresentano quelli più frequenti.

I sintomi sono inoltre spesso severi, con conseguente impatto medio-alto sulle diverse sfere di vita per circa il 50 per cento delle donne: l’aspetto sessuale, fisico e il benessere psicofisico sono le sfere maggiormente impattate.

Tuttavia, circa la metà delle donne non assume alcun rimedio per prevenire o far fronte alla sintomatologia, ritenendola sopportabile oppure considerando la menopausa come una normale fase della vita che non richiede trattamenti particolari.

Per fornire un aiuto concreto alla popolazione femminile afferente ai Distretti di pertinenza, ASST Valle Olona offrirà nella giornata del 18 ottobre numerose, interessanti iniziative.