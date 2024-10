Città

CARONNO PERTUSELLA / SARONNO – Storico collaboratore della Caronnese calcio, nel ricordo di Franco Peloia, 80 anni, lo scorso fine settimana allo stadio di Caronno Pertusella si è svolta una cerimonia prima di Caronnese-Pavia (2-0) del campionato di Eccellenza.

Con una nota la Caronnese ha ricordato Peloia

La Sc Caronnese, le sue squadre e tutti i collaboratori piangono la scomparsa di Franco Peloia, storico magazziniere a cui tutti noi eravamo affezionati. Franco ha accompagnato per tantissimi anni la prima squadra della Caronnese e fino a quando ha potuto è stato sugli spalti a tifare rossoblù. E’ stata una passione molto forte per i nostri colori quella di Franco, che ha trasmesso nel tempo anche ai figli. Siamo vicini a tutta la famiglia Peloia in questo momento di grande dolore.

Il funerale si è sovlto venerdì scorso alla chiesa Regina Pacis di via Roma a Saronno.

