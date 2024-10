Città

SARONNO – “Per tutta la giornata di domani, martedì 8 ottobre, è previsto tempo perturbato sul territorio regionale con precipitazioni di moderata o forte intensità diffuse: nella notte ed al mattino soprattutto su Appennino, pianura e rilievi centro-occidentali; dal pomeriggio in particolare su pianura e rilievi centro-orientali”. Lo fa sapere il servizio meteorologico di Regione Lombardia.

Accumuli forti diffusi sulle Prealpi e sulle Alpi Centro-Occidentali, sparsi su Alpi Orientali ed Appennino, isolati in pianura (in particolare quella occidentale): massimi areali diffusi di 70-110 mm/24h, in particolare sulle Prealpi; possibili picchi sparsi/isolati di 100-120 mm/12h e 150- 180 mm/24h su Nordovest, Media Valtellina e Prealpi Centro-Orientali. Precipitazioni anche a carattere temporalesco, in particolare dal pomeriggio. Venti nei bassi strati da moderati a forti, in rinforzo tra mattino e pomeriggio: massimi diffusi su pianura orientale, Prealpi Orientali ed Appennino, sparsi o isolati altrove; diffusamente forti in quota.

