TRADATE – E’ successo nel primo pomeriggio, fuori da un locale. Un uomo è stato avvicinato da un malvivente che l’ha minacciato fino a farsi consegnare i 50 euro in contanti che aveva con sè. Poi è corso via dileguandosi tra le vie del centro.

E’ quanto accaduto sabato 5 ottobre in pieno centro a Tradate. Un episodio che per la vittima, una persona molto conosciuta in città, per la location e l’orario in cui è stato messo a segno il colpo, sta facendo molto discutere.

Ovviamente la vittima ha provveduto a sporgere denuncia ai carabinieri che hanno avviato le indagini del caso per cercare, anche ricorrendo alle immagini della videosorveglianza, di risalire all’identità dell’aggressore.

