Lombardia

VARESE – Dal commesso all’addetto alle vendite; dall’impiegato commerciale a quello amministrativo; dall’addetto al magazzino

a quello della logistica; dall’addetto al marketing al social media manager fino al tecnico informatico. Ma anche opportunità per

analisti nel settore aeronautico e tecnici nel settore ortopedico. Tante e diverse tra loro le posizioni proposte dalle oltre venti

aziende che hanno risposto presenti al nuovo appuntamento con il Myjob day terziario, in programma il prossimo 30 ottobre all’Unahotels di Varese. Organizza l’Ente bilaterale del terziario della provincia di Varese.

Il format è quello ormai collaudato: dalle 10 alle 14 colloqui di 15 minuti, utili per conoscersi e per gettare le basi per una vera e

propria proposta contrattuale. Da una parte le aziende di media e grande dimensione in cerca di personale e dall’altra chi è in cerca

di una occupazione. Durante la mattinata spazio anche a un momento formativo per gli studenti delle scuole superiori e professionali della nostra provincia. Si tratta di un training specifico su come preparare il curriculum vitae e come approcciarsi a un colloquio di lavoro.

“Il successo delle precedenti edizioni e le immutate difficoltà delle aziende nel reperire personale da formare e inserire -spiega Giuseppe D’Aquaro, presidente dell’Ente Bilaterale Terziario della provincia di Varese – ci hanno spinto a riproporre il Myjob day. L’obiettivo resta quello di favorire l’incontro tra domanda e offerta”.

Confermato un occhio di riguardo ai giovani: “Offriamo agli studenti l’occasione di avere un primo approccio con un colloquio di lavoro, senza escludere la possibilità per alcuni di loro di iniziare un percorso occupazionale”.

Il Myjob day ha lo scopo di creare un’opportunità a tutte quelle persone, di ogni fascia di età, che hanno intenzione di lavorare in

aziende del terziario. Di seguito le figure più ambite e ricercate dalle aziende che hanno accolto con favore la formula dell’iniziativa dell’Ente Bilaterale. Addetto ai servizi di vigilanza, addetto alle vendite, commesso; addetto a mansioni di segreteria; impiegato commerciale, impiegato amministrativo, addetto alla contabilità, addetto al modello 730, addetto alla elaborazione dati, addetto al

magazzino, addetto alla logistica, help desk, tecnico informatico, analista tempi e metodi – aeronautica, addetto al marketing,

social media manager, montatore ripari in alluminio, capofficina meccanica leggera settore ortopedico, tecnico ortopedico,

consulente Sap developer Abap.

Il candidato ha la possibilità di scegliere gli eventuali futuri datori di lavoro e di fissare con loro, indicando l’orario preferito, il

proprio colloquio. È possibile presentare la candidatura in totale autonomia tramite https://myjobvarese.simplybook.it/v2/#book. Sarà sufficiente selezionare la fascia oraria e prenotare i colloqui desiderati con le aziende.