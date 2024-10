Cronaca

SARONNO – Ieri sera a Saronno, alle 20, intervento dell’ambulanza del Sos Mozzate in via Griffanti per una caduta dalla bicicletta. E’ stato soccorso un uomo di 61 anni, con contusioni varie ma non in pericolo di vita.

A Cesate in via Stazione alle 0.15 di notte intervento dell’ambulanza della Croce rossa per soccorrere un 21enne al quale è stata diagnosticata una intossicazione etilica, è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese, non in pericolo di vita.

A Tradate l’altra notte alle 22.30 in via Europa per una caduta accidentale è stata soccorsa una donna di 43 anni, sul posto l’ambulanza del Sos, a seguire il trasporto della paziente all’ospedale cittadino per essere medicata di non gravi lesioni.

(foto archivio: ambulanza del Sos)

07102024