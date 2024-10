Altre news

GERMIGNAGA- Sabato 5 ottobre è stata una giornata speciale, carica di emozione e riconoscenza, per tutti coloro che hanno fatto del dono una parte integrante della loro vita. Avis Varese ha organizzato a Germignaga un evento indimenticabile per celebrare i donatori e i volontari in occasione della Giornata nazionale del dono.

Tra i protagonisti di questa giornata ricca di significato, anche Avis Saronno ha avuto un ruolo di primo piano: è stata l’occasione per rendere omaggio a coloro che, con generosità e dedizione, offrono il meglio di sé per aiutare il prossimo attraverso la donazione del sangue. Tra i premiati della sezione Saronnese, Marco Zanforlini e Davide Fumagalli, entrambi riconosciuti per aver raggiunto l’importante traguardo delle 100 donazioni: un gesto straordinario che testimonia l’impegno costante verso la comunità e la missione di Avis. Inoltre, un premio speciale per la sua attività di volontariato è stato assegnato a Mario Gianotti, che con il suo instancabile contributo rappresenta un esempio di altruismo e dedizione.

L’evento di Germignaga ha unito persone di ogni età, tutte accomunate dalla gioia di donare qualcosa di prezioso al prossimo. La comunità saronnese può essere orgogliosa dei suoi rappresentanti che, con il loro impegno, rendono ogni giorno il mondo un posto migliore.

(foto dal profilo Facebook di Avis Saronno e Varese)

