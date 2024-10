Città

SARONNO – L’assemblea antifascista saronnese torna in piazza con una serie di eventi per “il primo anniversario della guerra a Gaza”.

“Da un anno – spiegano – sotto lo sguardo del mondo intero, in Palestina è in atto un genocidio che ha provocato decine di migliaia di vittime civili. Lo Stato israeliano e sionista ha esteso la propria aggressione anche al Libano. In tutto il mondo ci sono proteste che esigono il “cessate il fuoco”. Nonostante ciò, Stati Uniti, Regno Unito ed Europa hanno espresso un sostegno incondizionato a Israele. Assistiamo a una guerra permanente, dal Medio Oriente fino ai confini europei; anche lo Stato italiano si sta preparando ad adottare misure per implementare una politica e un’economia di guerra. Il disegno di legge 1660 è emblematico di questo orientamento: esso prevede l’individuazione del nemico interno, una crescente marginalizzazione delle fasce più vulnerabili della popolazione, un ruolo ancora più incisivo delle forze dell’ordine e una propaganda nazionalista sempre più preoccupante”.

Per informarsi e ragionare insieme di tutto questo, l’Assemblea Antifascista Saronnese ha organizzato una serie di eventi a Saronno nella giornata di martedì 8 ottobre, primo triste anniversario della guerra a Gaza.

Sono previsti due eventi in piazza, che saranno entrambi annullati in caso di pioggia: alle 17,30 in piazza Libertà proiezioni itineranti sulla guerra a Gaza con interventi e volantinaggio e alle 20 apericena in viale Santuario. A prescindere dal meteo alle 21 all’auditorium Aldo Moro, in viale Santuario, si terrà una serata di approfondimento e dibattito con Patrizia Cecconi, giornalista e solidale, esperta di Palestina e Medio Oriente, il gruppo Giovani Palestinesi d’Italia e Rete Liber* di lottare.

