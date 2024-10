Cronaca

SARONNO – E’ stato fermato dopo un movimentato episodio il malvivente che oggi, lunedì 7 ottobre ha tentato un furto alla stazione di Saronno all’altezza del binario 6. Al momento gli accertamenti, la raccolta delle testimonianze sono ancora in corso ma questa è una prima ricostruzione. Erano da poco passate le 13 quando il ladro è entrato in azione. Ha cercato di sfilare il portafoglio ad un viaggiatore, un 25enne, che però ha opposto resistenza. Ne è nata una colluttazione e fortunatamente per la vittima è intervenuto un funzionario della polizia locale.

Il ladro però ha opposto resistenza arrivando, secondo quando emerso dal racconto di alcuni testimoni, a spruzzare dello spray al peperoncino. Ha fatto diversi tentativi per scappare ma si è rivelato inutile. L’agente è riuscito a bloccarlo e a trattenerlo fino all’arrivo dei rinforzi. Sul posto oltre alla pattuglia della polizia locale anche alcune auto della polizia di stato.

Il ladro è stato arrestato e portato alla caserma di via Manzoni per le pratiche di rito. Diversi i reati per cui la sua posizione è al vaglio dalla rapina impropria alla resistenza a pubblico ufficiale. Il 25enne, la vittima del furto trasformatosi in rapina, è stato portato intorno alle 14,11 all’ospedale di Saronno per le cure del caso. Escoriazioni e contusioni anche per il funzionario di polizia locale intervenuto.

(seguono aggiornamenti)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti