SARONNO – Oggi pomeriggio, lunedì 7 ottobre, dalle 15,30 alle 17,30 nella palestra della scuola media Aldo Moro saranno realizzate le riprese video del corso formativo digitale “Training Ability: tutte le abilità in gioco” organizzato da Fondazione Decathlon.

Il corso, realizzato con la collaborazione di Saronno Tchoukball Club, sarà poi messo a disposizione gratuitamente di tutti i docenti delle scuole italiane dalla piattaforma ministeriale Sofia.

Obiettivo del corso “dimostrare come lo sport, oltre che essere un diritto sancito dalla Costituzione italiana, sia un’attività praticabile nelle scuole da tutti gli studenti e studentesse indipendentemente dalla loro “abilità” e talvolta anche in assenza di particolari spai e attrezzature”.

Nel dettaglio le riprese video riguarderanno interviste e attività di gioco di tchoukball e avranno la partecipazione di una trentina di persone.

Il progetto è organizzato da Fondazione Decathlon la realtà nata nel 2005 per accompagnare collaboratori e collaboratrici nel noto marchio “nelle loro azioni di solidarietà sportiva, a fianco delle associazioni del territorio. E’ attiva in tutti i paesi in cui Decathlon è presente con negozi, depositi o siti produttivi”

