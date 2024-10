Città

SARONNO – Si è concluso nella prima serata di ieri, domenica 7 ottobre, l’intervento dei vigili del fuoco di Saronno per la fuga di gas in corso Italia “scoperta” dai volontari del Gruppo fotografico Agorà a Saronno.

I saronnesi erano allo stand allestito in corso Italia nell’ambito dell’iniziativa Idee in corso (l’evento che dà l’opportunità a tutti i sodalizi di presentare le proprie attività, proposte e programmi alla città) quando nel primo pomeriggio hanno sentito un forte odore di gas. Hanno subito dato l’allarme e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno. I pompieri hanno lavorato fin nella serata con i tecnici della società del gas per mettere in sicurezza la perdita.

QUI IL PRIMO ARTICOLO SULL’EMERGENZA

per le foto si ringraziano Armando Iannone e Stefano Bergamini

Saronno, vigili del fuoco al lavoro in corso Italia per una fuga gas: foto

