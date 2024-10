La sua eredità è ancora presente, per questo siamo qui a ricordarlo. Anche Saronno si unisce quindi agli eventi in programma in Provincia di Varese come in tutta Italia. L’iniziativa si propone non solo di celebrare la figura politica ed umana di Berlinguer, ma anche di stimolare una riflessione profonda sui valori di giustizia sociale, partecipazione, solidarietà, equilibri del mondo che hanno caratterizzato il suo operato. Perché Enrico Berlinguer è stata una figura centrale, non solo nella politica ma anche nella Storia dell’Italia, vedeva avanti su tutto e allo steso tempo toccava con la sua umanità il cuore di tutti gli italiani, tanto da essere riconosciuto e ripettato anche dai suoi avversari.

Si inizierà giovedì 10 ottobre, alle 21, con un incontro pubblico all’auditorium Aldo Moro in viale Santuario. Interverranno Antonio Orecchia, professore ordinario di storia contemporanea dell’università Insubria di Como e Varese e Daniele Marantelli, ex deputato Pd. Chiara Angaroni dell’associazione culturale Helianto leggerà testi d’epoca accompagnata dalla chitarra di Claudio Melotti. Presentano Mauro Rotondi, consigliere comunale Pd Saronno e Giorgio Marturano, segretario Pd Saronno. Si proseguirà nel week end, da venerdi 11 a domenica 13 ottobre con la mostra fotograficae video nel Chiostro di Saronno, sempre in viale Santuario, La mostra sarà aperta la mattina dalle 10 alle 12.30 e pomeriggio dalle 15 alle 18.

Un’occasione per fare memoria, riflettere, ritrovarsi. Chi ha partecipato a quell’epoca, chi l’ha sfiorata, chi ne ha solo sentito parlare; chi era compagno, chi era da un’altra parte: tutti sono invitati a patrtecipare. Si ringraziano: Comune di Saronno e Comitato Ricordo Berlinguer Varese per il patrocinio, Cgil Saronno, Casa del Partigiano Saronno, Anpi Saronno per l’adesione.