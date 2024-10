news

Il web ha davvero molteplici potenzialità che ogni azienda può sfruttare per aumentare la propria visibilità e di conseguenza allargare il proprio bacino. Più un’azienda è visibile sul web, infatti, e maggiori sono le possibilità che possa attirare nuovi clienti, incrementando quindi i guadagni. Ma un sito web per funzionare bene e riuscire quindi nell’intento di rendere un’azienda più conosciuta deve rispondere ad alcuni parametri importanti. Non basta insomma creare un sito web per ottenere importanti risultati; serve affidare la creazione di un sito a un professionista che sia in grado di lavorare nella giusta direzione per rendere quel sito davvero performante.

Posizionamento siti web a Roma: a chi affidarsi

Il posizionamento di un sito web su un motore di ricerca è importante. Se, per specifiche parole chiave digitate su un motore di ricerca, un sito web compare nelle prime posizioni, è infatti un grandissimo vantaggio. I siti che compaiono “in alto” sui motori di ricerca sono anche quelli più conosciuti che hanno quindi anche un maggiore traffico in termini di utenti. Un maggiore traffico potenzialmente (ma anche nella pratica) porta un aumento dei clienti che acquisteranno o usufruiranno di determinati servizi. Se si è alla ricerca di qualche informazione in più sul posizionamento siti web a Roma, il consiglio è quello di affidarsi a NDV Comunicazione che da quasi 20 anni è l’agenzia Seo che sulla Capitale offre ai suoi clienti un importante servizio di posizionamento sui motori di ricerca. Questo serve per garantire un aumento esponenziale del traffico organico (visitatori unici) da parte di utenti che siano in target con il proprio settore di riferimento. Incrementando il numero di utenti che si trovano a navigare su un certo sito web, si punta a trasformare quello stesso traffico in vendite, acquisizioni o richieste di preventivi (che possono potenzialmente anch’essi trasformarsi in vendite).

Perché il posizionamento di un sito è importante

Ma perché fare in modo che il sito della propria azienda figuri nella prima pagina di un motore di ricerca è così fondamentale? La spiegazione è semplice: la maggior parte delle persone si ferma alla prima pagina di Google (il motore di ricerca più conosciuto), non scorrendo mai le pagine successive. Significa che accede ai siti più visibili, quelli cioè che vede subito come apre la pagina del motore di ricerca stesso. Ecco perché è importante affidarsi a un’agenzia SEO esperta come NDV Comunicazione per lavorare nella direzione giusta. I professionisti di questa agenzia di Roma effettueranno in prima istanza un’analisi preliminare del sito web, individueranno il target di riferimento e definiranno le strategie di Web Marketing in rapporto ai costi e ai tempi necessari al raggiungimento dell’obiettivo. Identificando le parole chiave a valenza commerciale che sono in grado di portare un maggior traffico di utenti e quantificando i tempi e i costi necessari al raggiungimento dell’obiettivo, NDV Comunicazione avrà poi le info più utili per fornire al primo cliente un preventivo che illustri le strategie da mettere in pratica per far sì che il posizionamento dei siti web a Roma curati dall’agenzia sia efficace.