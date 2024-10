Solaro

SOLARO – Il Centrodestra unito di Solaro si divide: la lista che aveva supportato alle scorse elezioni comunali il candidato Alfredo Puzzello non esiste più.

La notizia è arrivata durante lo scorso consiglio comunale, quando il presidente ha letto il comunicato dell’opposizione: il gruppo di partenza Lega verrà rinominato in “Lega Salvini premier”, di cui faranno parte anche Alessandra Crippa e Eros Viadani e il cui capogruppo sarà Fausto Gambarini. Novità anche per Alfredo Puzzello, di Forza Italia, e Marco Cardia, di Fratelli d’Italia, che formeranno ora il gruppo misto, di cui Alfredo Puzzello sarà capogruppo.

Si tratta di una mossa politica che intende far emergere le individualità partitiche, ma – come garantisce la stessa opposizione solarese – non intaccherà l’intenzione di essere una opposizione coesa.

(foto archivio)