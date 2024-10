Altre news

SARONNO – Oggi nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 8mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata è di 14°C, la minima di 10°C, e lo zero termico si attesta a 3699m. I venti al mattino sono deboli e provengono da Nordest, mentre al pomeriggio restano deboli e provengono da Nord. Nessuna allerta meteo è presente. Per maggiori dettagli consulta 3BMeteo.

Una circolazione depressionaria si è approfondita sulla Regione, determinando molte nubi sin dal mattino con piogge in arrivo nel pomeriggio e intensificazione serale. Su pianure e Prealpi, i cieli sono molto nuvolosi o coperti per tutta la giornata, con piogge dal pomeriggio e temporali serali. Anche su Orobie e Alpi Retiche, le nubi aumentano con deboli piogge pomeridiane che si intensificano in serata con rovesci temporaleschi. Venti deboli occidentali, in rotazione verso sud-est; lo zero termico è intorno a 3650 metri.

