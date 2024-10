Comasco

TURATE – Grazie ad un avanzo di 105 mila euro, l’amministrazione comunale turatese vuole riqualificare gli affreschi presenti nella sala consigliare di Palazzo Pollini.

Spiega il vicesindaco e assessore al bilancio Roberta Clerici, che è già dallo scorso anno che si pensa ad un intervento per salvaguardare gli affreschi della sala, alcuni dei quali vertono in uno stato piuttosto degradato.

La priorità sarà data alle opere d’arte presenti nella sala, verrà poi manutenuta l’illuminazione della sala, e poi successivamente il condizionamento.

Le variazioni di bilancio non finiscono qui, sono stati stanziati altresì 45 mila euro per un incarico per il piano di governo del territorio, ed ulteriori 45 mila euro sono stati stanziati per la manutenzione dell’ascensore guasto della scuola primaria, costo che si è rivelato più oneroso del previsto a causa del fatto che l’ascensore in questione risulta piuttosto datato.

