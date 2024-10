Calcio

SARONNO – Tanti i temi del weekend sportivo appena trascorso. Nel calcio l’anticipo del sabato sera non ha portato bene al Fbc Saronno sconfitto in casa dalla Solbiatese, mentre domenica – sempre in Eccellenza – la Caronnese ha battuto il temibile Pavia; vittoriosa anche l’Ardor Lazzate.

Nelle categorie minori, spicca la vittoria dell’Universal Solaro ed il successo in trasferta della Gerenzanese; ko il Dal Pozzo, Amor sportiva e la Pro Juventute.

Nel basket, campionato di serie B Nazionale, l’Az Robur Saronno ha giocato ancora una volta molto bene ma ancora ha dovuto rimandare l’appuntamento con la vittoria.

Nel softball, mezza impresa per l’Inox Team Saronno che ha trascinato l’Mkf Bollate alla “bella” della serie scudetto, ma domenica mattina hanno vinto le bollatesi, partita e titolo italiano.

(foto Andrea Elli: una fase di Fbc Saronno-Solbiatese)

07102024