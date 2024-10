Come dichiarato dall’amministratore delegato della squadra, i proventi della vendita della maglia, saranno donati anche quest’anno alla Onlus uboldese, per sostenere i progetti di essa, in merito alla leucemia infantile.

Si è altresì tenuta un’asta benefica, tramite la quale si sono raccolti 8650 euro da devolvere anch’essi per la ricerca. Il presidente dell’associazione Andrea Ciccioni, ha tenuto a ringraziare tutti per gli ottimi risultati raggiunti, a cominciare dall’amministratore delegato del Como, Francesco Terrazzani, e la presidente del Tennis Como, Chiara Sioli e i soci presenti