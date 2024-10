Città

SARONNO – I problemi sono iniziati intorno alle 14,30 con attività commerciali e abitazioni private disalineate ossia prive di fornitura elettrica. Un problema che si è protratto per oltre due ore visto che alle 16,30 la corrente elettrica non è ancora tornata.

Niente luce, elettrodomestici, da televisione a pc, in diverse zone dalla città. Enel informa che nella zona ovest della città sono in corso diversi disallineamenti e guasti. Complessivamente si tratta di 500 utenze tra attività commerciali e abitazioni private. I problemi interessano la zona di via Varese all’altezza dell’ufficio postale quella di via Quarnaro, via Giuliani e via Grandi.

Piccoli black out a macchia di leopardo anche nel resto della città: case e negozi al buio anche in via Roma, in viale Prealpi, in via Miola e in via Einstein.

Enel comunica che parte del guasto è stato risolto entro le 16,30 mentre la situazione dovrebbe tornare alla normalità per le 18,30.

(foto archivio)

