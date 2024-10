Città

SARONNO – Ieri pomeriggio è stato festeggiato il 22simo anniversario della inaugurazione della Rsa Focris, attiva dal 7 ottobre 2002. Il prevosto monsignor Giuseppe Marinoni ha celebrato la santa messa nella chiesa della struttura; il suo ringraziamento al personale in servizio e i pensieri espressi nella breve ma toccante omelia danno significato al lavoro di cura, ed aiutano ad affrontare la quotidiana permanenza agli ospiti della struttura.

Una golosa torta di compleanno (taglio affidato al prevosto e a Luciana, l’ospite da più tempo in struttura) ha accompagnato l’apertura della mostra di 22 fotografie, metaforicamente una per ogni anno della RSA, che raccontano per immagini la continuità dei valori espressi fin dall’avvio della realtà, con il coinvolgimento delle associazioni del territorio, l’attenzione ai momenti di socializzazione, gli aspetti religiosi. quindi, Marcus e Nadine hanno deliziato la seconda parte del pomeriggio con musica italiana e balli calorosi, con la partecipazione anche di numerosi parenti per concludere con tre applauditissime arie liriche.

Il presidente della Fondazione Focris, Stefano Barcellini, ha voluto ringraziare il prevosto e tutti i partecipanti alla giornata, sottolineando il valore civico dell’investimento voluto allora dai sette comuni fondatori e ringraziando chi opera oggi, dopo 22 anni, per proseguire le attività di assistenza socio sanitaria indispensabili per ospiti fragili, dando compimento ai valori dello statuto scritto ad inizio millennio ma sempre attuale.

