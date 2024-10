iltra2

CASTELSEPRIO – Alle 22.30 di ieri tre squadre di vigili del fuoco con due autopompe e una autobotte sono intervenute sul territorio del comune di Castelseprio in via Dante per l’incendio del tetto di un’abitazione, l’alloggio è stata successivamente dichiarato inagibile, a causa dei molti danni che sono stati riscontrati una volta completare le opere di spegnimento anche degli ultimi focolai.

Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno per tutti gli accertamenti del caso, assieme ai pompieri: da chiarire con precisione le cause dell’accaduto; da quatificare l’entità del danno, che d’altra parte appare ingente.

(foto: i vigili del fuoco all’opera nella notte per domare l’incendio che si è sviluppato dal tetto di una abitazione in via Dante a Castelseprio)

