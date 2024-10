iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Venerdì 4 ottobre, si celebra il “Giorno del dono”, iniziativa promossa dall’istituto Italiano della Donazione per sottolineare l’importanza della generosità e diffondere la cultura della solidarietà.

Per celebrare questa giornata, ieri mattina si è svolto un incontro all’Ic Cardinal Branda Castiglioni con la partecipazione attiva degli studenti, organizzato dal comune di Castiglione Olona. Nell’arco della mattinata i ragazzi delle varie classi hanno preso parte alle attività condotte da Rosella Cornelli e Lucia di Ail Varese Como odv sull’importanza del volontariato e del dono in tutte le forme, e ascoltato con coinvolgimento gli interventi e le testimonianze di Mauro Oldrini, presidente di Avis Castiglione Olona e Stefano Cervini di Ail associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma on.

Si ringraziano tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa, la Dirigente scolastica e i docenti che, insieme ai ragazzi, hanno collaborato nella riuscita di questa importante giornata. www.comune.castiglione-olona.va.it Ricordiamo di consultare quotidianamente il sito del Comune per ricevere informazioni, notizie e servizi: