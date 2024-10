Calcio

SARONNO – “Siamo emozionati di annunciare l’arrivo del primo numero di “Avanti Saronno”, il magazine ufficiale del Fbc Saronno, pensato per tutti voi, tifosi biancocelesti! Questo nuovo progetto nasce con l’obiettivo di avvicinarvi ancora di più alla squadra che amate, dandovi uno sguardo esclusivo a tutto ciò che accade dietro le quinte”. Così i dirigenti saronnesi, rivolgendosi ai supporter degli amaretti.

“In questa prima uscita di ottobre troverete qualcosa di speciale: le schede di presentazione dello staff. Avrete l’opportunità di conoscere da vicino le persone che ogni giorno lavorano per portare in alto il nome del Fbc Saronno. Dai mister agli assistenti, ogni figura ha un ruolo fondamentale e questo numero ve li farà scoprire uno a uno. È il momento di mettere un volto dietro le vittorie e i sacrifici, ed entrare nel cuore del nostro team! – spiegano dal club sportivo -La vostra copia di “Avanti Saronno” è disponibile gratuitamente presso il Centro Sportivo Matteotti. Venite a ritirarla e unitevi a noi in questo viaggio nel mondo del FBC Saronno. Restate sempre aggiornati e vicini alla squadra, perché ogni vittoria e ogni sfida sono parte della storia che scriviamo insieme, giorno dopo giorno. Non mancate! “Avanti Saronno” è la voce di chi ama questi colori, è il cuore pulsante della nostra passione”.

08102024