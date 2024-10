Città

SARONNO – La prima nota è arrivata intorno alle 6,20 con l’informazione sui primi treni soppressi e da allora la situazione è andata peggiorando. A causa di un problema alla linea elettrica la circolazione ferroviaria sulla tratta Saronno- Cadorna è letteralmente paralizzata.

Trenord sul proprio servizio informazioni ha spiegato: la circolazione è sospesa tra le stazioni di Milano Bovisa e Saronno per un guasto alla linea elettrica nella stazione di Garbagnate Milanese. E’ in corso l’intervento dei tecnici dell’infrastruttura ferroviaria FerrovieNord.

La sala operativa in accordo con il gestore della linea di Ferrovienord ha pianificato la stabilito uno stop tra le stazioni di Milano Bovisa e Saronno. Cancellate anche una mezza dozzina di corse del Malpensa Express

Le alternative di viaggio: da Saronno per Milano sono:

– Direttrice S9 in direzione Albairate fino a Seregno, S11 in direzione Como\Chiasso fino a Camnago, da qui treni per Milano Cadorna

– Direttrice S11 in direzione Milano Porta Garibaldi e centrale.

– Direttrice S9 in direzione Albairate per Milano Greco/Pirelli

Dalle stazioni di Rfi di Como San Giovanni, Varese, Novara e Busto Arsizio il servizio è regolare.

