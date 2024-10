Altre news

SARONNO – Oggi cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci, anche temporaleschi. In serata ci sarà un’attenuazione dei fenomeni, con circa 70 mm di pioggia attesi. Durante la giornata, la temperatura massima sarà di 15°C e la minima di 13°C, con lo zero termico che si attesterà a 3352 metri. I venti al mattino saranno deboli da Nordovest, mentre nel pomeriggio diventeranno tesi, provenendo da Est-Sudest. Per ulteriori dettagli, consulta 3BMeteo. Sono previste allerte meteo per pioggia.

Una zona di bassa pressione coinvolge la regione, portando maltempo marcato con piogge diffuse e temporali. Sulle pianure occidentali, cieli molto nuvolosi con piogge intense e temporalesche, mentre in serata si assisterà a un’attenuazione dei fenomeni. Nelle aree orientali, le piogge saranno più deboli ma aumenteranno nel pomeriggio, con rovesci temporaleschi. Anche le zone montuose e prealpine vedranno una giornata perturbata, con piogge e rovesci estesi. I venti moderati ruoteranno da sud-est, e lo zero termico sarà intorno ai 3500 metri.

