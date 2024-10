Città

SARONNO – Taglio del nastro sabato 12 ottobre per “Io sono il tuo libro – la biblioteca del cuore“, un progetto ideato e gestito dalla Saronno Point Odv, con sede in via San Giuseppe, 41 a Saronno.

Lo spazio nel quale nasce la biblioteca è stato donato all’associazione e i volontari l’hanno trasformato in un luogo accogliente per tutti i cittadini che possono trascorrervi momenti di

aggregazione e serenità. Quello che un tempo era lo studio di un podologo, è stato trasformato in uno spazio accogliente e rinnovato con scaffali ricchi di testi e spazi per la consultazione. Si

possono trovare romanzi, libri per bambini e ragazzi, libri di cucina, saggistica, narrativa, qualche piccola enciclopedia e tanto altro.

Il catalogo dei testi a disposizione, circa mille volumi, è interamente composto da libri che sono stati donati all’associazione dai tanti lettori e sostenitori e che possono essere acquistati ad offerta libera, sostenendo così le attività svolte dall’associazione. In particolare, il ricavato di questi mesi verrà devoluto al progetto attivato dalla Saronno Point odv “I km della guarigione – Persone che aiutano altre persone“, una raccolta fondi per l’acquisto di un’automobile equipaggiata per il trasporto gratuito dei malati oncologici.

Annamaria, Nadia, Terry, Pinuccia, Daniela, Francesco, Marilena, Mario, Giuliano sono alcuni dei volontari dell’associazione che saranno in biblioteca pronti ad accogliere i visitatori e a dispensare consigli di lettura. La biblioteca ha le aperture bisettimanali, tutti i giovedì e sabato pomeriggio dalle 15 alle 18.

“Abbiamo voluto trasformare questo spazio in una biblioteca piena di cultura e buon cuore…quello dei donatori dei libri e quello di chi ci viene a trovarci e ci sostiene! Un omaggio alla

condivisione e allo scambio che diventa ricchezza per tutti” commenta così Marilena Borghetti, presidente dell’associazione. ​

Saronno Point Odv è un’associazione senza fini di lucro, nata nel 2000 con l’obiettivo di operare a Saronno e limitrofi in aiuto di persone od enti bisognosi. Il lavoro della associazione consiste nell’organizzare diversi eventi (teatro, sport, spettacolo, mercatini, convegni, ecc.) per raccogliere fondi da destinare ai progetti attivi. Da dicembre 2023 l’associazione Saronno Point è diventata Odv (organizzazione di volontariato) iscritta pertanto al Runts (registro unico nazionale terzo settore).

(foto d’archivio)

