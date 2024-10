Lazzate

LAZZATE – Doroteo Panaro, medico di base con attività a Lazzate, lascerà lo studio nel prossimo 20 ottobre. Per il momento, l’amministrazione comunale ha concordato con Ats l’apertura a Lazzate di un Ambulatorio medico temporaneo come quello in funzione già da diversi mesi a Ceriano Laghetto.

A dare la notizia è il sindaco, Andrea Monti, con un video sulla sua pagina Facebook: “Il dottor Panaro – ha detto- mi ha comunicato circa un mese fa che avrebbe cessato la sua attività di medico a Lazzate a causa di gravi motivi familiari che lo hanno costretto a prendere questa decisione per lui particolarmente dolorosa e tornare nella sua regione d’origine. Devo innanzitutto ringraziare il dottor Panaro per la correttezza dimostrata nei confronti dell’Amministrazione comunale ma direi soprattutto di tutta la cittadinanza lazzatese visto che non era obbligato a comunicarcela e a condividere con noi in anticipo questa notizia, ma d’altro canto è stato importantissimo saperlo in anticipo e utile per guadagnare tempo prezioso per individuare proprio tempestivamente una soluzione”.

Il primo cittadino lazzatese era stato informato preventivamente, dovendo però mantenere riserbo sulla questione fino al completamento di passaggi burocratici necessari; un tempo che, però, ha reso possibile – come riferito dallo stesso sindaco – preparare la soluzione temporanea. La presa in carico dell’attività da parte di un altro medico di medicina generale si scontra, però, con un problema di carattere nazionale: la carenza di neolaureati che decide di intraprendere la carriera di medicina generale.