Città

SARONNO – Continua a creare problemi il blackout causato da un guasto alla rete elettrica che oggi pomeriggio, martedì 8 ottobre, ha interessato la città di Saronno. A partire dalle 14,30 nella zona di via Varese, tra via Quarnaro e via Grandi si sono registrati diversi problemi: in via Fiume la corrente manca dal primo pomeriggio e al momento in cui scriviamo (ore 20) non è ancora tornata.

Diverse le segnalazioni di residenti e attività commerciali alla società che gestisce il servizio: per la zona di via Grandi è prevista una risoluzione del problema intorno alle 23,30 mentre per quella di via Fiume non c’è ancora un’indicazione.

Nel resto dalla città si sono registrati blackout a macchia di leopardo: in alcune zone di pochi minuti, in altre di mezz’ora. In piazza Saragat sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno per liberare alcuni condomini rimasti bloccati in ascensore proprio per il black out.

(foto archivio)

