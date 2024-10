Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo lo scritto di Chiara Angaroni, presidente della commissione Cultura, relativa alla fine dell’autunno.

L’autunno è ormai iniziato. Da sempre questa stagione ispira i poeti, dalle strofe dei maggiori poeti italiani alle perle di una vera maestra del lirismo ottocentesco, Emily Dickinson che ricorre a immagini piene di dolcezza e sensibilità.

E dopo una bella estate saronnese che ha offerto un bel programma ai cittadini, con l’Autunno proseguono gli eventi in città. Sarà anche l’anno del Giubileo e l’Assessorato sta pensando a diverse iniziative come emerso durante l’ultima Commissione Cultura.

Nel frattempo dedico a tutti, in attesa del prossimo Festival della Poesia edizione 2025, una poesia proprio della Dickinson.

L’estate è finita

Sono più miti le mattine

e più scure diventano le noci

e le bacche hanno un viso più rotondo.

La rosa non è più nella città.

L’acero indossa una sciarpa più gaia.

La campagna una gonna scarlatta,

Ed anch’io, per non essere antiquata,

mi metterò un gioiello.