Città

SARONNO – Martedì 8 ottobre si alza il sipario sul primo spettacolo della nuova stagione del Teatro Giuditta Pasta Immaginazione, direzione artistica Andrea Chiodi, con due nomi altisonanti nella prosa contemporanea italiana: Arianna Scommegna e Gabriele Vacis con “La Molli- divertimento alle spalle di Joyce”, un monologo teatrale di grande successo.

Come recita il sottotitolo, è un “divertimento alle spalle di Joyce” e della sua Molly Bloom, moglie di Leopold Bloom, protagonista dell’Ulisse.

Scritto a quattro mani da Arianna Scommegna e Gabriele Vacis, che firma anche la regia, quella che vedremo è una Molli con la “i” molto liberamente ispirata alla Molly Bloom dell’ultimo capitolo dell’Ulisse.

Un racconto “femminile” che diventa universale: in scena la storia di una donna ironica, innamorata ma allo stesso tempo libera, interpretata superbamente dalla Scommegna – vincitrice del Premio Hystrio 2011 all’interpretazione- con intenso trasporto.

Tra confidenze sussurrate e confessioni bisbigliate Arianna Scommegna ci regala un monologo che è un fiume di parole, irrefrenabile, intenso, stretto tra una sedia, un bicchiere poggiato a terra e una manciata di fazzoletti pronti ad assorbire tutti i liquidi – sacri e profani- di una vita di solitudine e insoddisfazione, come una partitura incompiuta. Un mix di suggestioni che calano il personaggio in una quotidianità dalle sonorità milanesi, in una trama ricca di riferimenti culturali, storie e canzoni, che hanno il sapore del nostro tempo per restituirci frammenti di vita raccontati in modo ora scanzonato ora disperato, storie di carne e sangue, vita che scorre come lacrime, che si strozza in un grido o si scioglie in una risata.

TORNANO GLI APPUNTAMENTI OLTRE IL SIPARIO

In occasione di LA MOLLI divertimento alle spalle di Joyce, il DIrettore Artistico Andrea Chiodi incontra il pubblico nel Foyer del teatro per introdurre lo spettacolo.

L’appuntamento è martedì 8 ottobre alle ore 20.00.

Martedì 8 ottobre ore 20.45

TEATRO GIUDITTA PASTA

LA MOLLI

Divertimento alle spalle di Joyce

di Gabriele Vacis e Arianna Scommegna

regia Gabriele Vacis

con Arianna Scommegna

produzione ATIR

Orari di biglietteria:

mercoledì e sabato dalle 9.30 alle 12.30 e giovedì dalle 15.00 alle 18.00

Telefono 02 96702127

mail: [email protected]

Acquisti on line www.teatrogiudittapasta.it