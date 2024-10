Cronaca

SARONNO – Il suo obiettivo era sfilare il portafoglio dallo zaino di una viaggiatrice nella confusione del sottopassaggio della stazione di piazza Cadorna ma il colpo è fallito per l’intervento dell’ufficiale del comando di piazza Repubblica della polizia locale.

Lunedì 7 ottobre erano da poco passate il 13,30 quando una donna di 45 anni ha avvertito la presenza dietro di sè di qualcuno che armeggiava con il suo zaino. Si è girata di scatto ed ha trovato un ragazzo di origine nordafricana che le stava addosso. La viaggiatrice ha subito visto che il suo zaino aperto. “Cosa stai facendo perchè lo zaino è aperto?” ha urlato mentre il ragazzo cercava di allontanarsi.

Il quel momento però entrava nel sottopassaggio un funzionario del comando di polizia locale di Saronno che, appena arrivato con il treno si stava recando in comando per prendere servizio. Il tutore dell’ordine ha subito capito l’accaduto anche perché dalla tasca del ragazzo spuntava un portafoglio da donna.

Il funzionario ha spiegato ai presenti e al giovane di essere un tutore dell’ordine: ha bloccato il ladro e si è avviato verso via Luini. Il ragazzo ha fatto un tentativo di fuga appena usciti dalla stazione ma è intervenuto un agente della polizia di stato anche lui fuori servizio che ha aiutato il funzionario a contenere il tentativo di fuga. Non contento il malvivente ci ha provato di nuovo. Ha preso una bottiglietta di spray al peperoncino che aveva con sé e l’ha spruzzato. E’ finito sulle giacche dei due tutori dell’ordine che però non hanno lasciato la presa. La vicenda si è conclusa con l’arrivo della pattuglia dei carabinieri di Saronno che ha preso in consegna lo straniero.

Le pratiche di identificazione effettuate al comando di via Manzoni hanno permesso di scoprire la sua identità. Era irregolarmente presente in Italia e da tempo gravitava nel Saronnese. Nel corso dell’estate era stato fermato un furto in auto ai danni di un commerciante del centro e per un secondo furto a Caronno Pertusella. Il funzionario della polizia locale ha recuperato il portafoglio restituendolo alla proprietaria la 45enne provata dall’accaduto ma illesa. Sono ricorsi invece alle cure mediche i due tutori dell’ordine: l’agente della polizia di stato, un 25enne, è stato portato all’ospedale di Saronno dall’ambulanza mentre il funzionario di Saronno è andato al pronto soccorso al termine delle pratiche d’arresto.

Lo straniero dovrà rispondere delle accuse di rapina impropria e di resistenza a pubblico ufficiale.

