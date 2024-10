Città

SARONNO – E’ in buone condizioni il parrocchetto recuperato ieri, lunedì 7 ottobre a Saronno e che ora si spera di poter restituire alla propria famiglia. Il volatile è stato recuperato nel pomeriggio di ieri in via Visconti e portato al comando di polizia locale. E’ privo dell’anellino alla zampina e quindi è impossibile rintracciare il proprietario. Al momento è stato affidato ad un volontario che si è offerto di ospitarlo. Dal comando di piazza Repubblica arriva però l’appello al proprietario a mettersi in contatto con la polizia locale in modo da poter prendere accordi per il ritiro del volatile.

