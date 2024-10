Eventi

SARONNO – Una festa per celebrare la ricchezza della multiculturalità e della diversità: l’associazione Il gabbiano odv, insieme al comune di Saronno e alle associazioni Il granello e Dandelion, propone l’evento “Culture in festa x Futurinclusion”.

La festa è in programma per il prossimo 13 ottobre e si propone come un viaggio attraverso tradizioni, colori, sapori e suoni da ogni angolo del pianeta; ma anche all’amicizia, all’uguaglianza, all’inclusione e al rispetto per tutti.

Si tratta di una giornata ricca di attività, con musica, spettacoli dal vivo, laboratori e tanto altro, per grandi e piccini, dalle 10 alle 19 in piazza Matteotti/via Amendola, ad ingresso libero. Disponibili stand gastronomici internazionali, area food truck dal mondo, musica e danze folcloristiche, laboratori artistici per bambini e adulti, spettacoli tradizionali e sportivi da ogni cultura e mercatino hobbisti con tante creazioni da tutto il mondo.

Il programma

Alle 10: inaugurazione a cura delle autorità

Alle 10:30: esibizioni sportive con palestra athlon: judo, aikido, spada giapponese, muay thai, danza classica Tatami

Alle 12: drum circle, percussioni in piazza a cura di Animarci

Alle 12:30: incontro Ledha all’interno X2

Alle 13: pausa attività per pranzo. Presente area food truck dal mondo con tavoli e panche

Alle 15: danze orientali con Bellylicious

Alle 15:30: balli caraibici e movero con Sky dance

Alle 16:20: danze popolari peruviane

Alle 16:30: spettacolo medley a cura de “Il granello”

Alle 17:30; danze popolari con Animarci

Durante la giornata saranno presenti stand di Hobbisti e attività per bambini: