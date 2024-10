Cronaca

TRADATE – Intervento della polizia locale con il carro attrezzi lo scorso fine settimana nell’autosilo di piazza del Popolo per rimuovere una Porsche posteggiata al primo piano. Era stata messa lì da qualcuno e non è stata più spostata, negli ultimi tre mesi: i veicolo era stato ripetutamente multato per il disco orario mai aggiornato.

Il mezzo non risulterebbe rubato: era si attende che qualcuno si faccia avanti per reclamarne la restituzione, ed ovviamente anche per pagare le numerose contravvenzioni nel frattempo collezionate. A carico del proprietario saranno anche poste le spese per la rimozione del veicolo del parcheggio pubblico.

