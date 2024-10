Covid

MILANO – Sono 31.441 le dosi di vaccino somministrate in Lombardia dal giorno 1 ottobre, data di apertura dalla campagna gratuita, attualmente riservata alle categorie più a rischio. Nello specifico, guardando alle vaccinazioni ‘antinfluenzali’, si registra un aumento significativo delle adesioni rispetto all’anno precedente. Fino al 6 ottobre sono state somministrate 21.433 dosi, mentre erano 14.195 nello stesso periodo nel 2023.

Per quanto riguarda il vaccino anti-Covid-19 le somministrazioni, al 6 ottobre, sono state 7.750, in aumento rispetto alle 4.165 dosi dello stesso periodo del 2023. Le vaccinazioni vengono effettuate in centri vaccinali, ospedali, farmacie, presso i medici di medicina generale e i pediatri.

Altri vaccini – I vaccini antinfluenzali sono co-somministrabili, nella stessa seduta oppure a qualunque distanza, con tutti gli altri vaccini. La campagna gratuita di Regione Lombardia promuove la possibilità della co-somministrazione dell’anti-Covid-19 e, per le categorie a rischio, dei vaccini per Pneumococco, Herpes Zoster, Difterite-Tetano-Pertosse (con particolare attenzione alle donne gravide). “Ringrazio tutto il personale sanitario, tecnico e amministrativo che – ha evidenziato l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso – ha collaborato alla buona riuscita degli eventi dedicati alle vaccinazioni. Iniziative come queste sono molto importanti per proteggere le persone fragili e ridurre il rischio di complicanze gravi, soprattutto con l’avvicinarsi della stagione influenzale ma anche per salvaguardare la salute di tutta popolazione, come sottolinea l’invito scelto per campagna di promozione della vaccinazione di quest’anno: ‘Non permettere all’influenza di mettere in pausa la tua vita’. Siamo però solo all’inizio: i numeri devono ancora crescere per fare in modo di ridurre il più possibile quelli che saranno i picchi invernali delle sindromi influenzali. Moltiplicheremo l’impegno per la sensibilizzazione e offriremo una ancor maggiore e capillare offerta vaccinale, anche grazie a ulteriori iniziative di aperture straordinarie. Tutti sono chiamati a vaccinarsi: insieme possiamo raggiungere l’obiettivo”.

Open day vaccini – Da segnalare che le due giornate di open day sui vaccini, 5 e 6 ottobre, hanno registrato una grande adesione da parte dei cittadini nelle varie province della Lombardia. In questi due giorni, sono state somministrate quasi 18.000 dosi (10.290 sabato e 7.550 domenica) tra antinfluenzali, anti- Covid-19 e altre vaccinazioni in co-somministrazione.

